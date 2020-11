Het aantal sterfgevallen in Nederland was vorige week opnieuw hoger dan verwacht. Van 9 tot en met 15 november zijn naar schatting 3.600 personen overleden. Dat zijn er ongeveer 650 meer dan verwacht voor deze periode, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige sterftecijfers.

In de twee voorgaande weken overleden zo'n zevenhonderd mensen per week meer dan verwacht. Nederland heeft al zeven weken te maken met oversterfte, vooral in de provincie Zuid-Holland. Dit hangt samen de tweede coronagolf.

De GGD's registreerden vorige week de overlijdens van 327 coronapatiënten, aldus het CBS. Dat is ongeveer de helft van de oversterfte in die zeven dagen. Het werkelijke aantal overleden coronapatiënten is waarschijnlijk groter, mede doordat er geen meldplicht is voor coronagerelateerde sterfgevallen en niet iedereen zich op het virus laat testen.

Het CBS meldt dat de sterfte onder ouderen vorige week opnieuw hoger was dan gemiddeld voor deze periode. Volgens de schattingen overleden bijna 2.100 tachtigplussers en 1.100 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van een week eerder.

Ook oversterfte tijdens eerste coronagolf

De coronapandemie werd in maart voor het eerst zichtbaar in de cijfers van het CBS. Nederland had tijdens de eerste coronagolf negen weken te maken met oversterfte. Vermoedelijk zijn toen 10.000 personen overleden aan COVID-19, hoewel bij een deel van hen niet officieel een coronabesmetting is vastgesteld.

Op basis van de voorlopige cijfers zijn tijdens de tweede golf duizenden meer personen overleden dan verwacht. Pas later wordt duidelijk welk percentage van de oversterfte te wijten is aan de coronapandemie.