De politie heeft donderdag aan het einde van de middag een derde poederbrief aangetroffen. Deze was bezorgd bij een pand aan de Van Baerlestraat in Amsterdam. Eerder op de dag werden elders in de hoofdstad en in Roermond ook al poederbrieven bezorgd.

Er is niemand gewond geraakt. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie kon geen mededelingen doen over de ontvanger van de brief.

Eerder op donderdag werd een poederbrief bezorgd bij een pand aan de Prinsengracht in Amsterdam. De brief in Roermond werd afgegeven bij het Laurentius Ziekenhuis.

Op dinsdag en woensdag werden in totaal vijftien poederbrieven aangetroffen bij verschillende bedrijfspanden, hotels en ziekenhuizen. Of ze allemaal dezelfde afzender hebben, is niet duidelijk. De recherche doet nog onderzoek naar de herkomst van de poederbrieven.

De politie adviseert verdachte brieven niet te openen. Ook wordt aangeraden direct de politie te bellen. "Als een poederbrief per ongeluk toch geopend is, was dan meteen je handen en raak het poeder niet aan", aldus de politie.