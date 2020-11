Een handelaar in het Overijsselse Hasselt zegt dat de vraag naar melkbussen dit jaar enorm is gegroeid. De bussen kunnen worden gebruikt voor carbidschieten.

"Dat komt natuurlijk door het vuurwerkverbod", zegt antiekhandelaar Rein ter Bruggen. "Mensen willen knallen met Oud en Nieuw, dus zoeken ze naar manieren om dat toch op een legale manier te doen. Alleen afgelopen zaterdag heb ik al meer dan honderd bussen, in allerlei soorten en maten, verkocht."

Waar carbidschieten in de oostelijke provincies een populaire traditie is, krijgt Ter Bruggen dit jaar uit heel het land de vraag of hij nog bussen heeft. "Mensen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, noem maar op. Ik kreeg zelfs een belletje uit België."

Het is onzeker of de kopers de melkbussen de komende tijd ook legaal kunnen gebruiken voor carbidschieten. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, gaan het komende maandag hebben over het carbidschieten rond de jaarwisseling.

Ze bespreken onder meer of er landelijke maatregelen moeten komen om paal en perk te stellen aan het laten knallen van melkbussen en hoe de handhaving eruit gaat zien. Op dit moment is carbidschieten toegestaan.