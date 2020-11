Het zestienjarige meisje dat ervan wordt verdacht in augustus een vijftienjarig meisje te hebben doodgestoken in een Rotterdamse woning, blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De dodelijke steekpartij gebeurde op woensdag 12 augustus rond 20.15 uur in een woning aan de Mathenesserdijk. De hulpverlening was volgens de politie snel ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De toedracht van de steekpartij en de relatie tussen de meisjes zijn vooralsnog onduidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak staat gepland voor het voorjaar van volgend jaar. In februari is er een tussentijdse pro-formazitting.