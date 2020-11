De rechtbank maakt vrijdagmiddag bekend of Jos B. schuldig wordt geacht aan het misbruiken en doden van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. 'Is de kans op een veroordeling groot?' en meer antwoorden van rechtbankverslaggever Lisa van der Wal op veelgestelde vragen die via NUjij en de mailbox zijn binnengekomen.

Welk bewijs heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen Jos B.?

"Het enige forensische bewijs dat bestaat tegen B., is het DNA-spoor dat gevonden is. Onder meer huidschilfers en waarschijnlijk speekselsporen zijn gevonden op Nicky's pyjamabroek en onderbroek."

"Het DNA van B. werd vaker op de kleding aangetroffen dan welk ander DNA-spoor dan ook. Het is in deze zaak de vraag of de rechtbank dit duidt als bewijs voor daderschap."

Staat vast dat Nicky is misbruikt?

"De experts zijn het niet eens over de vraag of het letsel dat bij het kind is gevonden duidt op misbruik. Zo laten sommigen de optie open dat het een onschuldige oorzaak kan hebben."

"Daarbij moet wel gezegd worden dat niet alle vormen van misbruik daadwerkelijk letsel achterlaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stoppen van een hand in de broek."

Bij mijn weten is een DNA-match niet voldoende voor een veroordeling in Nederland. Kan een veroordeling er toch komen?

"Een DNA-spoor kan voldoende zijn om iemand te veroordelen als wordt geconcludeerd dat het gaat om een daderspoor. Denk bijvoorbeeld bij verkrachtingen aan sperma dat wordt aangetroffen."



"De vraag in dit proces is echter of het aangetroffen DNA voldoende is om Jos B. te zien als dader, of dat er kans is dat zijn DNA op een onschuldige manier op het kind is gekomen. Alleen de rechtbank kan antwoord geven op deze vraag."

Het OM eist vijftien jaar cel plus tbs tegen B. Waarom is geen hogere straf geëist?

"In 1998 was de maximale tijdelijke celstraf twintig jaar en de maximale straf levenslang. Sinds 2006 is het levenslang of een maximale tijdelijke celstraf van dertig jaar."

"Omdat het delict voor 2006 is gepleegd moet het OM zich houden aan de straffen die toen geëist konden worden. Het OM vraagt geen levenslang, omdat dat eigenlijk vrijwel nooit wordt opgelegd voor een eerste levensdelict. Dan kom je dus al uit bij een maximale tijdelijke celstraf van twintig jaar."

"Hier is wat in mindering gebracht, onder meer vanwege de pedofiele stoornis van Jos B. die volgens het OM mogelijk heeft doorgewerkt in het delict."

Wat gebeurt er bij vrijspraak?

"Bij vrijspraak, of alleen een veroordeling voor het bezit van kinderporno, zal Jos B. op vrije voeten komen."

"Op het bezit van kinderporno staat een maximale straf van vier jaar, maar gezien de man niet eerder veroordeeld is, zou ik daar geen rekening mee houden. Daarbij wordt de celstraf altijd weggestreept tegen de duur van de voorlopige hechtenis, die in het geval van B. al twee jaar duurt."

"Het OM zal meer dan waarschijnlijk op dat moment hoger beroep aantekenen en kan eventueel weer verzoeken hem in voorlopige hechtenis te zetten."

De uitspraak in de zaak-Nicky Verstappen begint vrijdag om 13.30 uur en is via een liveblog en een livestream te volgen bij NU.nl.