De herindelingsverkiezingen die woensdag werden gehouden in een klein deel van Groningen en Noord-Brabant zijn goed verlopen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag. De stembureaus waren coronaproof en de opkomst was ondanks de pandemie "stabiel", aldus het ministerie.

De wijze waarop de herindelingsverkiezingen plaatsvonden werden dit jaar extra goed in de gaten gehouden door Den Haag. De verkiezingen, die worden gehouden als de grens van één of meerdere gemeenten gewijzigd wordt, werden gezien als een voorproefje op de Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd.

"Kiezers hebben kunnen zien dat stemmen in coronatijd veilig is en veilig kan", aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) na afloop van de verkiezingen. "Deze ervaringen kunnen we betrekken bij de voorbereiding van de nationale verkiezingen volgend jaar maart."

In de gemeente Vught kwam 51 procent van de stemgerechtigden opdagen, meldt Brabants Dagblad. Dat is 8 procent minder dan tijdens de vorige reguliere gemeenteraadsverkiezingen. "Maar de opkomst voor herindelingsverkiezingen is altijd lager en in combinatie met corona ben ik blij dat we toch boven de 50 procent zijn geëindigd", aldus burgemeester Roderick van de Mortel tegen de krant.

In Appingedam, Delfzijl en Loppersum, die samen de gemeente Eemsdelta gaan vormen, was de opkomst 44 procent. "Corona heeft betrekkelijk weinig invloed gehad", zei burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl woensdag tegen RTV Noord. Hij vreesde eerder dat de opkomst "historisch laag" zou zijn.

Twee weken geleden maakte Ollongren bekend dat er tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen per post kan worden gestemd en dat iemand niet twee maar drie gemachtigde stemmen kan uitbrengen. Ook komen er mogelijk stembureaus in verzorgingstehuizen en er wordt gekeken of er meer mobiele stembureaus opgezet kunnen worden.