In de Brabantse plaatsen Oisterwijk, Vught en Boxtel hebben de lokale partijen grote winsten behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de nieuwe Groningse gemeente Eemsdelta haalde een lokale partij de grootste winst. Rond middernacht werden de uitslagen hier bekendgemaakt. Een aantal Brabantse gemeenten hadden woensdag lokale verkiezingen vanwege een gemeentelijke herindeling.

De VVD en de Partij Gemeente Belangen wonnen in Oisterwijk, waar ze elk zes zetels kregen. PRO, Algemeen Belang en CDA hebben 3 zetels bemachtigd en D66 heeft 2 zetels behaald. 45 procent van de stemgerechtigden in deze gemeente kwam opdagen.

Gemeentebelangen haalde de meeste stemmen in Vught en kreeg zes zetels. D66 werd de op een na grootste met vijf zetels en de gecombineerde lijst van PvdA en Groenlinks kreeg, evenals de VVD, vier zetels. Het CDA haalde er drie en de SP haalde er 1. 51 procent van stemgerechtigden kwam opdagen.

In Boxtel werd BALANS de grootste partij. Echter is er hier nog geen zetelverdeling bekendgemaakt, dat komt vrijdag pas. Combinatie95 eindigde op de tweede plek, gevolgd door het CDA, PvdA/GroenLinks, de VVD, de SP, en D66. Onderaan eindigde INbox. Het opkomstpercentage in Boxtel was ongeveer 47 procent.

Lokaal Belang Eemsdelta laat concurrentie ver achter zich

Lokaal Belang Eemsdelta wist elf zetels te winnen in Eemsdelta en liet daarbij de concurrentie ver achter zich. De PvdA haalde vijf zetels. ChristenUnie, VVD en CDA wonnen er drie en Groenlinks en Gemeentebelangen Eemsdelta haalden twee zetels. Ongeveer 44 procent van de stemgerechtigden kwamen opdagen.

Vanaf 1 januari worden Boxtel, Vught en Oisterwijk een stukje groter door de opdeling van de gemeente Haaren. Oisterwijk krijgt het dorp Haaren, Boxtel krijgt Esch en Vught krijgt Helvoirt. De Groningse gemeente Eemsdelta bestaat uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum.