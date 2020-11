Voor de vierde keer heeft het Openbaar Ministerie (OM) door een "buitengewoon pijnlijke" fout foto's van kroongetuige Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, in een dossier terecht laten komen. Het beeldmateriaal is daarmee inzichtelijk voor alle procespartijen.

De foto's zijn in juni van dit jaar terechtgekomen in de strafzaak tegen leden van Caloh Wagoh, genaamd Eris, nadat er een proces-verbaal werd ingebracht met zaken waarin B. verdachte is.

Deze zaken, genaamd Roos en Doorn, gaan over de vergismoord op Hakim Changachi en de mislukte poging op het eigenlijke doelwit Khalid H. in januari 2017. Deze onderzoeken spelen niet alleen een rol in Marengo, met als hoofdverdachte Ridouan T., maar ook in Eris.

Vanwege zijn veiligheid had de foto van B. nooit verspreid mogen worden. Het is al de vierde maal dat dit fout gaat. De vertrouwenspersoon van de kroongetuige, Peter R. de Vries, spreekt dan ook op Twitter van een "godgeklaagde stommiteit".

Broer en advocaat van kroongetuige vermoord

Sinds hij kroongetuige in het Marengo-proces is, wordt B. zwaar beveiligd. Een week nadat het OM in maart 2018 bekend had gemaakt dat hij zou optreden als kroongetuige, werd zijn broer in Amsterdam geliquideerd. De advocaat van B., Derk Wiersum, werd in september 2019 vermoord.

Het OM laat woensdag in een reactie aan NU.nl weten het "buitengewoon pijnlijk" te vinden dat de foto's opnieuw zijn verspreid. "Dit had niet mogen gebeuren. Wij betreuren deze gang van zaken zeer."

Net als bij de eerste drie keer gaat het OM proberen om de foto's op korte termijn uit het dossier verwijderd te krijgen. Toen werd aan de verdediging gevraagd de beelden terug te sturen.

Overigens is in 2019 ook de foto van de kroongetuige in de zaak-Eris, Tony de G., door een fout toegevoegd aan het dossier. Deze zaak gaat in december verder.