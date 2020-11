De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat er niet in slagen om de achterstanden in de asielaanvragen dit jaar op te lossen. Voor het wegwerken van de achterstanden was een speciale taskforce in het leven geroepen, maar die gaat de zelf opgelegde deadline niet halen.

Naar verwachting zullen er aan het einde van het jaar nog zevenduizend zaken overblijven, meldt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) woensdag. Voor de vertraging noemt ze een aantal redenen. Zo waren er meer zaken dan aanvankelijk werd gedacht: ruim vijftienduizend in plaats van veertienduizend.

Daarvan zijn er zo'n 6.500 afgehandeld. Waarschijnlijk lukt dat dit jaar ook nog met vijftienhonderd andere zaken. Daarmee blijven er nog zo'n zevenduizend zaken over voor volgend jaar. De dienst denkt halverwege 2021 de achterstand te hebben weggewerkt.

Ook de coronacrisis heeft roet in het eten gegooid: tijdens de eerste golf kwamen asielprocessen helemaal stil te liggen, waardoor de taskforce pas 1 mei kon beginnen. Toen het werk wel op gang kwam, ging dat langzamer dan eerder verwacht vanwege de coronamaatregelen.

Volgens de IND is door de taskforce een groot aantal dwangsommen voorkomen. De IND heeft dit jaar tot nog toe 11,5 miljoen euro uitgekeerd. De verwachting is dat daar over dit en volgend jaar nog 32 miljoen euro bij komt.

Geschat wordt dat door de eerder opgelopen vertragingen de IND in totaal voor 70 miljoen euro zal uitkeren. Dit bedrag is nog niet volledig, omdat dwangsommen pas worden uitgekeerd na afhandeling van een asielaanvraag. De wet is inmiddels tijdelijk aangepast, waardoor nieuwe aanvragers van asiel geen dwangsom meer kunnen eisen.