Voor de derde dag op rij zijn er poederbrieven aangetroffen in Nederland. Het gaat om een brief die bezorgd is aan de Prinsengracht in Amsterdam en om een poederbrief die is bezorgd in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dinsdag en woensdag werden al in totaal vijftien poederbrieven ontdekt bij verschillende bedrijfspanden, hotels en ziekenhuizen.

In het ziekenhuis is groot alarm geslagen. De politie laat weten dat "alle voorzorgsmaatregelen" worden genomen.

Zeker één van de in de afgelopen dagen aangetroffen brieven bevatte een ongevaarlijke hoeveelheid pesticide. Of dit voor meerdere van de enveloppen geldt, maakt de politie niet bekend. De politie wil niet zeggen in welk pand in Amsterdam de brief donderdag precies is bezorgd.

"Wij adviseren om verdachte brieven dicht te laten en de politie te bellen. Als een poederbrief per ongeluk toch geopend is, was dan meteen je handen en raak het poeder niet aan", aldus de politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Niemand raakte tot nu toe gewond.