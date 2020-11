Zeker vijftien poederbrieven zijn deze week bezorgd bij verschillende kantoren en ziekenhuizen in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het onderscheppen van mogelijke toekomstige poederbrieven wordt moeilijk, aangezien PostNL dagelijks zeven miljoen brieven en 800.000 pakketten te verwerken heeft.

Brieven versturen in Nederland is een geoptimaliseerd en gestroomlijnd proces. Tussen 17.00 en 18.00 uur worden de brievenbussen geleegd en verplaatsen de brieven zich naar een van de vijf postsorteercentra in Nederland.

"In de avond en nacht wordt er vervolgens gesorteerd", zo vertelde een woordvoerder van PostNL eerder dit jaar aan NU.nl. Brieven worden automatisch ingedeeld op wijkniveau, zodat het voor de bezorgers makkelijk is om ze op de juiste locatie te krijgen.

Zeven miljoen brieven en 800.000 pakketten gaan elke dag door de postsorteercentra heen en het merendeel daarvan wordt niet gecontroleerd. "Er is briefgeheim in Nederland, dus dat mag niet", aldus PostNL.

Brieven of pakketten openmaken mag alleen in samenwerking met de politie of het Openbaar Ministerie (OM) en gebeurt alleen "op basis van informatie óf steekproefsgewijs". Samengevat: er moet een goede reden zijn om een brief of pakket te controleren.

'Als je poeder voelt meteen 112 bellen'

In Opsporing Verzocht werden postmedewerkers opgeroepen om meteen 112 te bellen als ze poeder voelen in een envelop. Ze moeten het poststuk daarna ook niet meer aanraken.

Dinsdag werden elf poederbrieven ontdekt, in meerdere panden, en ook woensdag was het weer raak. Bij geen van de incidenten is iemand gewond geraakt. Zeker één van de brieven bevatte vermoedelijk een chemisch bestrijdingsmiddel. De hoeveelheid zou niet schadelijk zijn.

Er is geen duidelijke link zichtbaar tussen de doelwitten. Zo gaat het om twee ziekenhuizen, diverse panden van DPG Media, hotels en kantoren. Volgens een woordvoerder van DPG Media, waar onder meer NU.nl onder valt, waren de brieven niet gericht aan de redacties, maar aan de klantcontactcentra.

De politie is naarstig op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over de poederbrieven. Of er een link is met de bombrieven die in de eerste maanden van dit jaar verstuurd werden, is niet duidelijk. "Het onderzoek naar de poederbrieven wordt vooralsnog als een apart onderzoek behandeld", zo meldde een woordvoerder.