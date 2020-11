Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet niet vervolgen vanwege een tweet die hij dit jaar plaatste over vriendinnen die waren lastiggevallen door "vier Marokkanen in een trein". Volgens het OM is de tweet "onvoldoende concreet" om te kunnen oordelen dat er een "negatieve conclusie over Marokkanen als groep wegens hun ras wordt getrokken".

Daardoor zou het bericht in strafrechtelijke zin niet over de grenzen van wat een politicus in het kader van een maatschappelijk of politiek debat moet kunnen zeggen heen zijn gegaan. Tegen Baudet was vier keer aangifte gedaan wegens discriminatie.

Baudet schreef op 31 januari dat twee vriendinnen in de trein "ernstig lastiggevallen" waren door vier Marokkanen. Later bleek het om NS-personeel in burger en een agent te gaan. De NS benadrukte dat controles in burger routine zijn en ook altijd worden aangekondigd in de trein.

Fractievoorzitters in de Tweede Kamer veroordeelden Baudets uitlatingen en vroegen om excuses. "De tweet was duidelijk bedoeld om kwaad te spreken over Marokkanen in Nederland en niet zozeer om op te komen voor mensen die worden lastiggevallen in de trein. Hij maakt heel nadrukkelijk een koppeling met de etniciteit en dat doet hij moedwillig", sprak D66-leider Rob Jetten toentertijd.

De FVD-leider kwam enkele dagen later terug op de kwestie en zei dat hij zich "te snel en te stevig" had geuit. Baudet is geïnformeerd over het besluit van het OM.