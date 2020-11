Danny V. heeft woensdag van de politierechter in Den Haag een voorwaardelijke celstraf opgelegd gekregen voor het belagen van CDA'er Pieter Omtzigt tijdens een demonstratie op 20 augustus.

De man schold de politicus onder meer uit voor "kankerhond" en dreigde hem dood te slaan. Dat het hier gaat om een "voltooide bedreiging", zoals dat wordt genoemd, is volgens de rechter niet van toepassing.

Dat is omdat Omtzigt pas een dag later op de beelden hoorde dat hij met de dood werd bedreigd. Op het moment van de belaging hoorde hij niet dat V. de woorden uitsprak. Daarom vindt de rechtbank een poging tot bedreiging wel bewezen.

De rechter acht het daarnaast ook bewezen dat de man Omtzigt hinderlijk heeft gevolgd en dat de politicus zich hierdoor ongemakkelijk voelde. Op woensdag getoonde beelden was te zien hoe een groep coronademonstranten Omtzigt minutenlang achtervolgde en hem de weg versperde, terwijl hij zei dat hij zich er niet prettig bij voelde.

Naast de voorwaardelijke celstraf krijgt V., die regelmatig bij demonstraties aanwezig is, een proeftijd van twee jaar. Dit omdat de maatschappelijke impact volgens de rechter erg groot was.

De CDA'er heeft zelf verklaard dat de man zich fysiek intimiderend, agressief en opgefokt gedroeg, maar nam pas een dag later kennis van het feit dat V. hem ook met de dood had bedreigd. Dat vond het Openbaar Ministerie (OM) er niet toe doen, omdat de angstgevoelens wel degelijk die dag aanwezig waren bij Omtzigt. De officier van justitie eiste daarom vier maanden cel, waarvan één voorwaardelijk.

V. stond al eerder voor de rechtbank

Het is niet de eerste keer dat V. voor de rechter staat. Hij is meerdere keren opgepakt voor onder meer openbaar dronkenschap, openlijk geweld en diefstal. Twee keer kreeg hij een taakstraf, waarvan hij er één uitvoerde. Op de vraag waarom hij de andere taakstraf niet heeft uitgevoerd, luidde V.'s antwoord woensdag: "Geen zin in."

De Heerlense man probeert naar eigen zeggen zijn leven weer op de rit te krijgen en staat onder behandeling bij de ggz. Ook heeft hij een uitkering aangevraagd.

De groep waar V. mee optrok, demonstreerde tegen het coronabeleid. Die bewuste dag liep de demonstratie ook op andere locaties uit de hand en werden agenten belaagd.