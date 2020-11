De politie heeft in navolging van eerdere arrestaties zes verdachten aangehouden in het onderzoek naar de cocaïnewasserij die begin dit jaar werd ontdekt in een manege in het Drentse Nijeveen. Dat blijkt woensdag uit de toelichting van het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank van Amsterdam.

De verdachten zouden zich hebben beziggehouden met het zoeken en vinden van een geschikte locatie voor het lab, het opzetten hiervan en het regelen van de financiering en het aanleveren van chemicaliën en andere benodigdheden voor de cocaïnewasserij.

Vijf van hen zijn aangehouden op 10 november. Een zesde verdachte werd op 18 november aangehouden op luchthaven Schiphol. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek naar deze verdachten wordt Rockdale 3 genoemd. Zij zullen apart terechtstaan van de zestien mensen die in augustus werden aangehouden in de cocaïnewasserij (Rockdale 1).

De verdachten in Rockdale 3 kwamen in beeld dankzij EncroChat. Politie en justitie maakten in juli van dit jaar bekend dat zij dankzij een hack maandenlang live konden meelezen met communicatie van criminelen.

Het onderzoek naar EncroChat, genaamd 26Lemont, is ook de aanleiding voor de inval van de cocaïnewasserij in de manage op 7 augustus.

Onduidelijkheid over hoeveelheid steenkool

In de rechtbank van Amsterdam diende woensdag een eerste inleidende zitting tegen de zestien verdachten die in augustus werden aangehouden in Nijeveen. Veertien verdachten hebben de Colombiaanse nationaliteit, van wie één ook de Nederlandse nationaliteit heeft. De eigenaar van de manege, Jan B., wordt verdacht van witwassen.

In de cocaïnewasserij werd volgens het OM cocaïne onttrokken aan in dit geval steenkool. Hiervan werd in 120.000 kilo in een loods in Apeldoorn gevonden. 22.000 kilo zou daadwerkelijk cocaïne bevatten.

Op een vraag van Henk Koopman, de advocaat van een van de verdachten, wat er daadwerkelijk is geproduceerd in de cocaïnewasserij, zei de officier dat dit aan bod zal komen tijdens de inhoudelijke behandeling. Die staat gepland voor volgend jaar.

Drie verdachten voortvluchtig

Inmiddels zijn er nog drie verdachten voortvluchtig. Het onderzoek naar deze personen heet Rockdale 2. Een vierde verdachte in dit onderzoek, Sammarco J. is op 13 oktober aangehouden.

De andere drie bevinden zich vermoedelijk in het buitenland, onder wie de neef van Sammarco J., Willemsen J. Ook in deze zaak speelt EncroChat een belangrijke rol.