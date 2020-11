Danny V., de man die CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tijdens een demonstratie belaagde en bedreigde, heeft woensdag spijt betuigd bij de politierechter in Den Haag. "Het is stom. Het had gewoon niet moeten gebeuren", aldus de 26-jarige verdachte.

Beelden van het incident, dat op 20 augustus plaatsvond, werden woensdag getoond in de rechtszaal. Hierop is te zien dat de CDA'er door een groep betogers minutenlang wordt gevolgd, terwijl hij zegt dat hij zich er niet prettig bij voelt.

Een man, nu geïdentificeerd als V., scheldt op enig moment het Kamerlid uit voor "kankerhond" en "kankermongool" en zegt dat hij hem zal doodslaan. "Dat is niet zo netjes natuurlijk", zo zegt de Heerlense V. woensdag tijdens de behandeling van zijn zaak.

De man was die dag onder invloed van alcohol, maar hij weet zelf niet meer hoeveel biertjes hij precies had gedronken. "Het was er meer dan één."

Later die dag werd hij in de binnenstad opgepakt voor openbaar dronkenschap. Hier heeft de man op zijn Facebook filmpjes over geplaatst, waarin hij de agenten uitschold voor "tyfusratten".

De CDA'er heeft zelf verklaard dat de man zich fysiek intimiderend, agressief en opgefokt gedroeg. "Ik sloot niet uit dat hij mij aan zou kunnen vallen", aldus de verklaring van Omtzigt. Hij heeft de woordelijke bedreiging op dat moment niet gehoord. Uiteindelijk kon hij ontkomen aan de belagers door het ministerie van Financiën binnen te gaan, waar hij een tijd heeft moeten bijkomen.

Arib: 'Een absolute schande'

Kamervoorzitter Khadija Arib deed aangifte van de belaging en sprak van "een absolute schande". Ook premier Mark Rutte veroordeelde het gedrag van de personen, die hij "onbeschoft en onopgevoed" noemde.

De groep demonstreerde tegen het coronabeleid. Die bewuste dag liep de demonstratie ook op andere locaties uit de hand en werden agenten belaagd.