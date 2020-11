De politie heeft een handjevol tips binnengekregen over de poederbrieven die dinsdag bij onder meer bedrijven en hotels binnengekomen zijn, zo wordt woensdag aan NU.nl gemeld. Of de gouden tip ertussen zit, is nog niet bekend.

In totaal zijn elf poederbrieven afgeleverd. De doelwitten waren onder meer panden van DPG Media, twee hotels en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

In geen van de gevallen raakte iemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de poederbrieven. In Opsporing Verzocht wordt aan postmedewerkers opgeroepen 112 te bellen als ze een envelop voelen met poeder erin en de brief niet meer aan te raken.

De politie wil niet zeggen of er nog een boodschap was bijgevoegd in de envelop en kan ook niet vertellen welke stof erin zat. Wel kon gemeld worden dat de stof in de aangetroffen hoeveelheid niet gevaarlijk was.

Eerder dit jaar werden meerdere bedrijven in Nederland opgeschrikt door bombrieven. Ook deze werden onder meer bij hotels in Amsterdam bezorgd. De politie behandelt het onderzoek naar de poederbrieven voorlopig als aparte zaak, zo wordt aan NU.nl gemeld.