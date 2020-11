Naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond heeft de politie tien tips binnengekregen over een vermeende serie aanrandingen in Alkmaar. Ook hebben zich twee nieuwe vrouwen gemeld die mogelijk slachtoffer zijn geworden van dezelfde belager. In totaal gaat het nu om 23 slachtoffers.

De meeste vrouwen waren aan het wandelen of joggen toen zij belaagd werden.

De fietsende dader zou de vrouwen van achteren benaderd hebben. Vervolgens zou hij hen geslagen op of gegrepen hebben bij hun billen. De incidenten speelden zich met name af in stadspark Rekerhout.

Het recentste incident dateert van dinsdagmiddag. Een man met zwarte jas met capuchon sloeg rond 17.30 uur een 26-jarige hardlopende vrouw.

De verdachte is volgens de politie vermoedelijk tussen de twintig en dertig jaar oud. Hij zou een lichte huidskleur hebben en tussen de 1,85 en 1,95 meter lang zijn.

De politie is op zoek naar meer getuigen.