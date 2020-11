De advocaat van de Zeeuwse vrouw die verdacht wordt van het jarenlang laten misbruiken van haar twee jonge dochters, heeft de rechtbank woensdag gewraakt. De verdediging denkt dat de rechters vooringenomen zijn omdat de onderzoekswensen zijn afgewezen.

Tanja D. zou woensdag de strafeis horen, maar omdat een wrakingskamer zich nu over het verzoek moet buigen, kan de inhoudelijke behandeling voorlopig niet doorgaan. Pas op 5 januari staat een volgende zitting gepland.

D. werd vrijdag onwel bij een eerdere zitting. Ambulancepersoneel zag geen aanleiding haar mee te nemen naar het ziekenhuis en ook waren er door artsen geen indicaties gevonden die erop zouden wijzen dat de moeder woensdag niet naar zitting zou kunnen komen.

Advocaat Susan Koster wilde hierop de camerabeelden hebben van de onwelwording in het cellencomplex bij de rechtbank en vroeg ook om een second opinion van een onafhankelijke deskundige. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd door de rechtbank, omdat hier volgens de rechters geen aanleiding toe was. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich er ook tegen omdat dit volgens de officier van justitie geen relatie heeft met de behandeling van de misbruikzaak.

In de afwijzing ziet Koster echter vooringenomenheid en daarom heeft ze de rechters gewraakt. Ze is woensdag niet op de zitting verschenen en ook cliënte D. is niet komen opdagen.

Eerder eis van zes jaar en tbs

Het OM betoogde eerder dat D. en haar vriend Pascal P. uit Aardenburg nauw samenwerkten bij het tien jaar durende misbruik van de dochters van de vrouw.

Uit eerder voorgelezen sms-berichten komt het beeld naar voren dat moeder D. niet wilde dat P. haar zou verlaten voor een andere vrouw. Zo hield ze hem voor dat hij geluk heeft met wat ze toelaat bij haar dochters. Ook dacht ze actief mee over het uitzoeken van nieuwe slachtoffers, zolang het maar geen volwassen vrouwen waren.

Ook suggereerde moeder D. in een sms-bericht dat ze de middelen - D. en P. drogeerden de kinderen met slaappillen en GHB - wel in de "energy konden stoppen". "Dat drinkt ze wel", aldus D.

Tegen de vriend van de vrouw is maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hij zou de oudste dochter, die inmiddels jongvolwassen is, ook hebben laten misbruiken door mogelijk honderden andere mannen op een parkeerplaats en in parenclubs. Het is in het onderzoek niet gelukt om deze mannen te identificeren.