Op drie locaties in Amsterdam en op één locatie in het Utrechtse Leusden zijn woensdag in totaal vier poederbrieven gevonden. Niemand raakte gewond.

De poederbrieven die woensdag zijn bezorgd, zijn aangetroffen aan de Weteringschans, Rooseveltlaan en de Jan Tooropstraat in Amsterdam en aan de Kastanjelaan in Leusden. Het gaat om bedrijfspanden en om een ziekenhuis in de hoofdstad, zo meldt de politie. Aan de Jan Tooropstraat zit een OLVG-ziekenhuis.

Een politiewoordvoerder bevestigt na berichtgeving van NH Nieuws aan NU.nl dat in de brief gericht aan het ziekenhuis vermoedelijk een chemisch bestrijdingsmiddel is aangetroffen. De hoeveelheid zou niet schadelijk zijn.

"Wij adviseren om verdachte brieven dicht te laten en de politie te bellen. Als een poederbrief per ongeluk toch geopend is, was dan meteen je handen en raak het poeder niet aan", aldus de woordvoerder.

Dinsdag werden zeker elf poederbrieven bezorgd bij bedrijven, hotels, panden van DPG Media door heel Nederland en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Politie ontvangt enkele tips

De politie onderzoekt een mogelijk verband en roept iedereen met informatie op om dit door te geven. Er is een handjevol tips binnengekomen.

De hoeveelheid poeder in de brieven is ongevaarlijk en niemand is gewond geraakt bij de incidenten. Wat voor poeder het precies is wordt niet gezegd, omdat dit daderinformatie is.

Eerder dit jaar werden meerdere bedrijven in Nederland opgeschrikt door bombrieven. Ook deze werden onder meer bij hotels in Amsterdam bezorgd. De politie behandelt het onderzoek naar de poederbrieven voorlopig als aparte zaak, zo wordt aan NU.nl gemeld.

Locaties waar poederbrieven zijn gevonden Amsterdam: twee hotels, een pand van redacties DPG Media en panden aan de Basisweg, Weteringschans, Rooseveltlaan, Jan Tooropstraat, de Overschiestraat en het Dijselhofplantsoen

Rotterdam: het Ikazia Ziekenhuis en een pand van DPG Media aan het Delftseplein

Best: een drukkerij van DPG Media

Amersfoort: een uitgeverij van het Nederlands Dagblad

Utrecht: een nog onbekende locatie op bedrijventerrein aan de Hudsondreef

Leusden: bij een kantoor aan de Kastanjelaan

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond abusievelijk vermeld dat het landelijk om in totaal veertien poederbrieven ging. Het correcte aantal is vijftien. Dit is aangepast in het bericht.