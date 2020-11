Op drie locaties in Amsterdam zijn woensdag in totaal drie poederbrieven gevonden. Niemand raakte gewond. Dinsdag werden zeker elf andere poederbrieven bezorgd bij bedrijven, hotels, panden van DPG Media door heel Nederland en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

De nieuwe poederbrieven zijn aangetroffen aan de Weteringschans, Rooseveltlaan en Jan Tooropstraat. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven.

De politie onderzoekt het mogelijke verband en roept iedereen met informatie op om dit door te geven. De hoeveelheid poeder in de brief is ongevaarlijk en niemand is gewond geraakt bij de incidenten.

De politie wil niet zeggen wat er precies voor poeder in de brief zit, omdat dit daderinformatie is.

Eerder dit jaar werden meerdere bedrijven in Nederland opgeschrikt door bombrieven. Ook deze werden onder meer bij hotels in Amsterdam bezorgd. De politie behandelt het onderzoek naar de poederbrieven voorlopig als aparte zaak, zo wordt aan NU.nl gemeld.