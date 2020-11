Het wordt woensdag een warme najaarsdag met veel ruimte voor de zon.

Het wordt tussen de 13 graden op de Wadden tot 16 graden in het binnenland. Er staat een matige zuidenwind.

In de avond wordt het bewolkt en trekt er lichte regenbuien vanuit het westen over het land. In de nacht naar donderdag klaart het op en koelt het af naar ongeveer 8 graden.

Donderdag vallen er enkele pittige buien en wordt het niet warmer dan 11 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.