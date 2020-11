Een 21-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag neergeschoten in Amsterdam en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, dat meldt de Amsterdamse politie op Twitter.

De man werd rond middernacht neergeschoten op het Krugerplein in Amsterdam-Oost.

Niet lang na het incident zijn twee verdachten opgepakt. De plek van de schietpartij is afgezet met linten en de recherche is een onderzoek gestart.