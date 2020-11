Een 36-jarige Hagenaar is dinsdagmiddag overleden in het ziekenhuis nadat hij door de politie was neergeschoten, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Zoals gebruikelijk bij deze incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Volgens het OM maakte de man "een verwarde indruk" en droeg hij een mes. Aanwezige agenten zouden zich dusdanig bedreigd hebben gevoeld dat zij het noodzakelijk achtten om hun wapen te trekken en te schieten.

De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij rond 17.00 uur overleed. Zijn familie is geïnformeerd.

Verder onderzoek wordt opgepakt door de Rijksrecherche. Dat is gebruikelijk bij incidenten waarbij een agent heeft geschoten en daardoor iemand overlijdt of zwaargewond raakt.