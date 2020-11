Tien poederbrieven zijn dinsdag bezorgd bij bedrijven en hotels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort en Best. Ook het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft een poederbrief ontvangen. Niemand is gewond geraakt.

In Amsterdam gaat het om een pand aan de Jacob Bontiusplaats waar redacties van DPG Media in huizen, om een kantoorpand aan de Overschiestraat, een pand aan de Basisweg, een pand aan het Dijselhofplantsoen en twee hotels aan de Spuistraat en het Kattengat.

In Rotterdam zijn twee poederbrieven bezorgd: bij een pand van DPG Media op het Delftseplein en bij het Ikazia Ziekenhuis.

Dinsdagochtend troffen ook medewerkers van een drukkerij van DPG Media in het Brabantse Best een poederbrief aan. Ook de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort kreeg een poederbrief. Daarnaast werd een exemplaar bezorgd bij een nog onbekende locatie op een bedrijventerrein in Utrecht.

In geen van de gevallen raakte iemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de poederbrieven. In Opsporing Verzocht wordt aan postmedewerkers opgeroepen 112 te bellen als ze een envelop voelen met poeder erin en de brief niet meer aan te raken.

Locaties waar poederbrieven zijn gevonden Amsterdam: twee hotels, een pand van redacties DPG Media en panden aan de Basisweg en het Dijselhofplantsoen

Rotterdam: het Ikazia Ziekenhuis en een pand van DPG Media aan het Delftseplein

Best: een drukkerij van DPG Media

Amersfoort: een uitgeverij van het Nederlands Dagblad

Utrecht: een nog onbekende locatie op een bedrijventerrein

Politie wil niet zeggen wat voor poeder in brieven zat

De politie wil niet zeggen wat er precies voor poeder in de brief zit, omdat dit daderinformatie is. Wel kon gezegd worden dat de hoeveelheid poeder ongevaarlijk was.

DPG Media laat weten dat de brieven die zijn bezorgd in Best, Amsterdam en Rotterdam niet geadresseerd waren aan een specifieke redactie, maar gericht waren aan de klantenservice.

Eerder dit jaar werden meerdere bedrijven in Nederland opgeschrikt door bombrieven. Ook deze werden onder meer bij hotels in Amsterdam bezorgd. De politie kan nog niet zeggen of er een link is.