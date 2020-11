Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen moet ruim 13 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse Staat, zo heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag besloten. Het gaat om het geld dat hij heeft verdiend in het Rotterdamse havenschandaal.

Justitie kwam eerder tot een veel hoger bedrag, namelijk meer dan 100 miljoen euro. Dit betrof volgens het OM wederrechtelijk verkregen kapitaal.

De rechtbank heeft echter een andere rekensom gemaakt en kijkt naar het privévoordeel dat de man heeft gekregen door de omkoping. Dit komt veel lager uit.

Van den Nieuwenhuyzen is eerder in een strafzaak al veroordeeld voor onder meer de omkoping van haventopman Willem Scholten. Hij liet hem bijvoorbeeld een appartement in Antwerpen gebruiken en ontving bankgaranties als tegenprestaties. Met deze bankgaranties wist hij leningen van meer dan 100 miljoen euro los te krijgen voor scheepswerf RDM, waar hij destijds directeur was.

"De zaak heeft wel lang geduurd", zo zegt de rechtbank over deze ontnemingsvordering. Daarom is het te betalen bedrag met 1 procent verminderd.