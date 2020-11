Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vijf jaar cel geëist tegen Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK, voor het ontvoeren van een moeder en haar twee kinderen en mishandeling van de vrouw eind 2019. Een conflict over geld zou het motief zijn.

Het slachtoffer, genaamd Naima, zou een deel van het geld hebben gestolen dat H. had gestald in een woning in Almere. De vrouw zou in die woning zijn mishandeld, terwijl haar kinderen boven zaten.

Volgens het OM heeft H. de vrouw negen keer met een pistool tegen haar hoofd en knie geslagen en haar overgoten met kokend water, waardoor ze eerstegraads brandwonden opliep.

De vrouw en haar kinderen van destijds drie en zeven jaar werden uiteindelijk op 1 januari ontzet door een arrestatieteam nadat de politie een tip had ontvangen dat de slachtoffers werden vastgehouden in Almere.

Volgens het OM had H. een leidinggevende rol en hoorde hij daarom de hoogste straf tegen zich eisen. Daarnaast wordt hij ook beschuldigd van het witwassen van in totaal 200.000 euro.

"Samengevat rijst het beeld van een persoon die onder vertoon van vuurwapens en stapels geld en met openlijke minachting voor de politie enorm aanzien geniet en ook invloed heeft op een grote groep adolescenten en dat is op zijn minst zorgwekkend te noemen", aldus de officieren.

Mannen ontkennen dat er sprake was van ontvoering

Drie vrienden van H. hoorden straffen tot drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen voor hun bijdrage aan de ontvoering. De broer van Joël H., Frank H., staat op een later moment terecht.

Een zesde persoon, Mandy P., de huurster van de woning in Almere, moet volgens het OM worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De mannen zelf ontkennen dat er sprake is geweest van ontvoering. De vrouw zou op 31 december vrijwillig zijn meegegaan omdat er iets moest worden uitgesproken.

Eenmaal aangekomen in de woning in Almere zou het slachtoffer H. hebben zwartgemaakt en in persoonlijk conflict zijn geraakt met Sudneyson B. Laatstgenoemde zei maandag op zitting vervolgens een paar klappen te hebben uitgedeeld aan het slachtoffer. Dat zou de verklaring zijn voor de verwondingen die de vrouw opliep.

Geld zou zijn verdiend met optredens

H. zei op zijn beurt dat hij niet betrokken is geweest bij de ontvoering. Hij is wel op enig moment in de woning in Almere geweest, maar liet weten de vrouw met geen vinger te hebben aangeraakt.

Over het stallen van geld wist hij ook niks en het geld dat is gevonden, zou hij hebben verdiend met optredens.

De verdediging komt dinsdagmiddag aan het woord.