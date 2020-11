Bij een drukkerij van uitgever DPG Media in Best en bij een gebouw in Amsterdam waar de redacties van onder meer Het Parool en de Volkskrant in huizen, zijn dinsdag poederbrieven bezorgd. Ook in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is dinsdagochtend een poederbrief ontdekt.

De politie kan niet melden welke stof de brieven bevatten, maar zegt wel dat niemand gewond is geraakt. De beide brieven bij DPG Media werden in de ochtenduren ontdekt in de postkamers. De hulpdiensten werden direct ingeschakeld.

In de panden kon het werk doorgaan, maar medewerkers die met de post in contact waren gekomen moesten wel in isolatie. Dat is het protocol bij dit soort incidenten.

DPG Media laat weten dat de brieven niet geadresseerd waren aan de redactie van een van de media, maar in beide panden gericht waren aan de klantenservice in het pand. De klantenservice op beide locaties is tijdelijk ontruimd geweest.

Beide brieven bevatten een dusdanig kleine hoeveelheid poeder dat er nooit echt mensen in gevaar zijn geweest.

Ook in Rotterdam is een poederbrief ontdekt

De drukkerij van DPG Media ligt aan de Tormentil, buiten het centrum van de Brabantse plaats. Hier worden onder meer regionale kranten van DPG Media, zoals het Brabants Dagblad, gedrukt. Onder meer NU.nl is onderdeel van DPG Media.

Ook in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam wordt onderzocht of de brief een schadelijke stof bevat. Het is niet bekend of mensen geïsoleerd moeten worden. Een explosievenexpert is bezig met het onderzoek.