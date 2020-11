Bij een drukkerij van uitgever DPG Media in Best is dinsdag een poederbrief aangetroffen, zo meldt de politie aan NU.nl. Na onderzoek bleek het te gaan om een stof die "bij de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is voor een mens".

Om welke stof het precies ging, kan de politiewoordvoerder niet vertellen omdat dit daderkennis is. Agenten onderzoeken van wie de brief afkomstig is.

Bij het doornemen van de post op dinsdagochtend werd de brief aangetroffen. Meteen werden de hulpdiensten ingeschakeld. Onbekend is of er verder nog een boodschap zat bijgesloten in de brief.

De drukkerij ligt aan de Tormentil, buiten het centrum van de Brabantse plaats. Hier worden onder meer regionale kranten van DPG Media zoals het Brabants Dagblad gedrukt.