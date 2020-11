Tientallen boeren met tractoren zijn dinsdagochtend aangekomen in Den Haag, waar zij demonstreren tegen het stikstofbeleid en de Omgevingswet. Een deel van de boeren heeft, zonder toestemming, hun trekkers weer geparkeerd op het Malieveld. De politie heeft vooralsnog twee mensen aangehouden.

Het is niet bekend waarom de mensen zijn aangehouden. De politie komt aan het einde van de dag met een overzicht van het verloop van de demonstratie.

Tientallen boeren hebben hun trekkers geparkeerd op het Malieveld. Volgens de politie hebben ze daarvoor geen toestemming. Farmers Defence Force, organisator van het boerenprotest, zal de eigenaren vragen om hun trekkers op de Benoordenhoutseweg te parkeren, laat de Haagse politie weten.

Het boerenprotest is op de Koekamp, naast het Malieveld en station Den Haag Centraal. Het Malieveld was vorig jaar beschadigd geraakt door twee grote boerenprotesten. Tractoren, vrachtwagens en pick-uptrucks trokken diepe sporen onder de bomen. Het grasveld zelf moest opnieuw ingezaaid worden.

Geen grote problemen op weg, boeren omzeilen wel blokkade

Op de snelwegen zijn geen grote problemen ontstaan. Wel hebben boeren geprobeerd langs een politieblokkade te rijden.

De boeren wilden met hun trekkers het centrum van Den Haag in, wat de gemeente verboden heeft. Ze reden door de middenberm weg van de plek waar ze moesten parkeren en omzeilden een politieblokkade.

De politie hield de boeren tegen bij het Willem Witsenplein. De Benoordenhoutseweg, die aan het plein ligt, is in verband met aanwezige trekkers afgesloten voor al het verkeer. Veel boeren parkeren daar om vervolgens te verzamelen op de Koekamp, waar het programma om 9.00 uur is begonnen.

Boeren willen langs Paleis Huis ten Bosch rijden

De boeren willen later op dinsdag met een trekkerdefilé langs Paleis Huis ten Bosch. De actiegroep heeft daarvoor naar eigen zeggen toestemming van de gemeente en de politie. Deze instanties besloten eerder dat een urenlange demonstratie met tractoren voor de deuren van het koninklijk paleis niet is toegestaan.

Na het trekkerdefilé gaan de actievoerders naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam.

In tegenstelling tot bij andere boerenprotesten zijn er geen grote problemen op de wegen gemeld. Wel zijn er op de N-wegen rond Den Haag enkele files ontstaan, meldt Rijkswaterstaat op Twitter.