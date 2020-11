Het kabinet gaat naast begraven en cremeren ook resomeren wettelijk mogelijk maken, zo maakt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) dinsdag bekend. Bij deze techniek, ook bekend als alkalische hydrolyse, wordt het lichaam van een overledene opgelost in een verwarmde vloeistof.

Vanuit de uitvaartbranche en de Tweede Kamer is al langer belangstelling voor de alternatieve manier van lijkbezorging. De Gezondheidsraad schreef een half jaar geleden in een advies aan Ollongren dat het proces voldoet aan de eisen voor "veiligheid, waardigheid en duurzaamheid".

"Het advies van de Gezondheidsraad is een belangrijke stap in de discussie over het toelaten van nieuwe vormen van lijkbezorging", schrijft Ollongren dinsdag in een reactie op het advies.

"Het wettelijk vastleggen van alkalische hydrolyse wordt de volgende stap. Daarnaast wil ik het proces voor toelating van nieuwe vormen van lijkbezorging wettelijk vastleggen om zo een zorgvuldige besluitvorming over eventuele nieuwe technieken in de toekomst te borgen."

Na alkalische hydrolyse blijven botten en een restvloeistof over. Voor de botten zal de wettelijke regeling zoveel mogelijk aansluiten bij de regelgeving voor cremeren, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Voor de restvloeistof overweegt de minister verschillende mogelijkheden te regelen, zodat overledenen en nabestaanden kunnen kiezen wat daarmee gebeurt." Mogelijke opties zijn een deel meegeven aan nabestaanden, bemesting van akkers en vervaardiging van biogas.

Uit een onderzoek van TNO bleek eerder al dat resomeren duurzamer, ruimtebesparender en waarschijnlijk voordeliger is dan begraven en cremeren. Naar verwachting is het op zijn vroegst eind volgend jaar mogelijk.