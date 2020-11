In 2019 had vier op de tien mensen van 55 jaar en ouder zeker één elektrische fiets in hun huishouden, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De elektrische fiets wordt steeds populairder onder 55-plussers. Een op de tien Nederlanders van 55 jaar of ouder rijdt dagelijks op een e-bike.

Bij ouderen tussen de 65 en 75 jaar wordt de e-bike nog vaker gebruikt. In deze groep heeft 45 procent zeker één e-bike thuis, tegen 37 procent van de 55- tot 65-jarigen en 36 procent van de 75-plussers.

De elektrische fiets heeft de gewone niet-elektrische fiets nog niet vervangen. Bijna 70 procent van de 55-plussers heeft één of meer gewone fietsen in de schuur staan.

28 procent van de 55-plussers die nooit op een gewone fiets stappen, gaven daar een slechte gezondheid als reden voor. Bij de e-bike ligt dat percentage een stuk lager, slechts 10 procent van de 55-plussers ziet gezondheidsproblemen als barrière om op de fiets te stappen.

De verkoop van e-bikes zit al langer in de lift. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 149.000 van verkocht; 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van 'normale' fietsen zijn er in de eerste vijf maanden 186.000 verkocht.