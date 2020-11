Boeren van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) gaan dinsdagochtend opnieuw protesteren in onder meer Den Haag. FDF wilde in eerste instantie actievoeren bij Paleis Huis ten Bosch omdat de groep van plan is een brief met een noodkreet af te leveren bij koning Willem-Alexander, maar dit is niet toegestaan. Wel mag een kleine delegatie daarvoor naar het Kabinet van de Koning, bij de Hofvijver. De rest van de demonstratie moet plaatsvinden op de Koekamp. Waarom gaan de boeren dit keer actievoeren en waarom is deze actie gericht op de koning?

De boeren verzetten zich tegen de nieuwe Omgevingswet, hoewel die al jaren geleden is aangenomen. Ook komen de bij FDF aangesloten agrariërs in actie tegen de nieuwe opkoopregeling van het kabinet en tegen het stikstofbeleid.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de huidige regelgeving over ruimtelijke ordening, leefomgeving, bouwen, natuur, milieu en water samenvoegen. De wet moet ervoor zorgen dat er minder vergunningen nodig zijn.

Ook moeten burgers en bedrijven sneller een vergunning kunnen krijgen. Dit moet een hoop bureaucratische rompslomp voorkomen. De invoering van de wet liep de afgelopen jaren echter meerdere keren vertraging op. De bedoeling is nu dat de wet begin 2022 ingaat.

FDF vreest dat door de Omgevingswet vergunningen van boeren in de toekomst komen te vervallen. Dit wordt echter niet onderschreven door Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Die organisatie stelt dat bestaande wetten en vergunningen onder de Omgevingswet niet zullen veranderen en nog steeds blijven gelden.

FDF hoopt op bijval koning: 'Voorkom verwoesting van uw platteland'

Omdat de Omgevingswet vier jaar geleden al is aangenomen in het parlement, richt FDF zich tot de koning. Een wet is namelijk pas geldig zodra het staatshoofd een handtekening onder het document gezet heeft. "Toets de Omgevingswet aan uw Grondwet. Voorkom verwoesting van uw platteland", willen de actievoerders de koning daarom meegeven.

De boerenactiegroep heeft weinig begrip voor het verbod op een demonstratie bij de woning van de koning, maar wil dat alle aandacht uitgaat naar de inhoud van zijn actie. Om die reden heeft FDF besloten zich aan de regels te houden, maar de groep wil wel een 'trekkersdefilé' langs het paleis houden.

Met de actie, die is omgedoopt tot Code Oranje, willen de boeren ook voorkomen dat de Tweede Kamer instemt met de stikstofplannen van het kabinet. Landbouwminister Carola Schouten wil dat de Tweede Kamer de wet voor de kerstvakantie heeft behandeld, maar de boeren hebben grote bezwaren. "Er blijft ons geen andere keus: optoeren!", aldus FDF.

Daarnaast zijn de actievoerende boeren het niet eens met de nieuwe opkoopregeling van het kabinet, omdat boeren geen mogelijkheid hebben om elders een nieuw bedrijf te beginnen zodra hun oude boerderij is opgekocht.

FDF verwacht honderden boeren bij protest

Volgens FDF hebben honderden boeren uit het hele land toegezegd dinsdag op hun tractor naar Den Haag te zullen rijden. Het twee uur durende programma zal daar rond 9.00 uur starten. Daarna willen ze op weg gaan naar Paleis Huis ten Bosch.

Vervolgens vertrekken ze in de middag naar het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in Leidschendam, waar nog een manifestatie plaats zal vinden. De gemeente heeft hier een demonstratie voor 759 boeren goedgekeurd. Wel moeten ze hun trekkers verderop parkeren.

Tijdens de actiedag gelden coronamaatregelen als het dragen van mondkapjes en voldoende afstand houden.