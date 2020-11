De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) heeft bij de opsporing van niet-ontplofte explosieven in Bemmel een stoffelijk overschot van een Britse soldaat gevonden. De soldaat is tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven gekomen.

De stoffelijke resten zijn nabij de rijksweg A15 aangetroffen en inmiddels overgebracht naar het laboratorium van de BIDKL in Soesterberg. Daar gaat de dienst proberen de identiteit van de Britse soldaat te achterhalen.

Hij is vermoedelijk in september of oktober 1944 tijdens gevechten om het leven gekomen en daarna met zijn geweer, helm en andere uitrustingsstukken begraven.

In het najaar van 1944, in de nadagen van Operatie Market Garden, werd in het gebied heftig gevochten door Duitse eenheden en de Britse 50th Northumbrian Infantry Division.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Defensie menselijke resten uit de Tweede Wereldoorlog vindt. Bij de berging van een Duits vliegtuigwrak zijn begin november menselijke resten gevonden. Het toestel crashte tijdens de oorlog in het buurtschap Millingen, onderdeel van de Overijsselse gemeente Dalfsen.

Het gaat om de stoffelijke resten van de twintigjarige Duitse piloot Otto Tillack. De onderofficier steeg op 30 januari 1944 op vanaf Volkel en kwam in de omgeving van Zwolle in een luchtgevecht met geallieerden terecht.