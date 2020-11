Bloedbank Sanquin heeft maandag in het NOS Radio 1 Journaal bekendgemaakt dat homo- en biseksuele mannen over enkele maanden bloedplasma mogen doneren. Voorwaarde is echter wel dat ze vier maanden geen seks mogen hebben gehad. Lhbti-organisatie COC noemt die eis, die ook voor bloeddonatie geldt, discriminerend.

Nu zijn mannen die ooit seks hebben gehad met een man hun hele leven uitgesloten van plasmadonatie. Volgens Sanquin kunnen de regels inmiddels worden versoepeld omdat het makkelijker is geworden om ziektes uit bloedplasma te halen. Alleen blijft de kans op sommige infectieziekten bij homoseksuele mannen een stuk groter, aldus de bloedbank.

Sanquin maakt geen onderscheid tussen monogame mannen en mannen die met meer partners seks hebben. "Heel teleurstellend", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. "Het is tijd voor een donatiebeleid waarin de vraag of je veilige seks hebt centraal staat, niet de vraag met wie je seks hebt."

Het COC dringt al langer aan op zo'n beleid. Ook de Tweede Kamer vroeg de regering vorig jaar te onderzoeken of seksueel risicogedrag het criterium voor donatie kan worden. "Van dat onderzoek is sindsdien niets meer vernomen", aldus het COC in een persbericht. Het COC spreekt maandagmiddag met minister Tamara van Ark (Medische Zorg) en Sanquin over het donatiebeleid voor bloed en plasma.

Sanquin zamelt bloedplasma in van genezen coronapatiënten. De antistoffen in dat bloedplasma moeten helpen bij het verminderen van symptomen bij andere mensen die besmet zijn met het COVID-19-virus.