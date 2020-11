Een van de verdachten van de ontvoering van een vrouw en haar twee kinderen uit Amsterdam en de mishandeling van diezelfde vrouw in Almere zegt dat hij haar heeft geslagen. Dat deed hij naar eigen zeggen met zijn vuisten en niet met een pistool, zoals hem ten laste wordt gelegd in de rechtbank van Amsterdam.

Het gaat om de verklaring van de twintigjarige Sudneyson B., een van de vier personen die maandag in de rechtbank van Amsterdam verantwoording moeten afleggen.

"Ik wil vandaag de waarheid vertellen", aldus B., die tot nu toe heeft gezwegen. Hij en medeverdachte Nathaniël O. geven toe het slachtoffer Naima en haar kinderen op 31 december 2019 te hebben opgehaald in Amsterdam. Niet onder dwang zoals zij heeft verklaard, maar juist op haar verzoek. Naima wilde volgens O. iets "uitspreken". Waar ze over wilde praten, weet hij niet.

Na aankomst bij een woning in Almere zou een woordenwisseling tussen Naima en B. zijn ontstaan. "Zij begon met duwen en toen heb ik een paar klappen gegeven", aldus B. "Eerst op haar neus, waardoor er bloed op de grond kwam en ook op haar hoofd." Dit verklaart volgens hem de verwondingen die bij Naima zijn geconstateerd.

Volgens B. viel tijdens de worsteling een wapen uit zijn zak en kwam het terecht in het bloed dat het slachtoffer had verloren. Op deze manier zouden bloedsporen van Naima op het wapen zijn terechtgekomen.

Verklaringen staan haaks op verhaal van het slachtoffer

Zijn verklaringen staan haaks op het verhaal van Naima. Zij zegt op Oudjaarsdag 2019 door vier mannen onder dwang te zijn meegenomen naar de woning in Almere. Terwijl haar kinderen van destijds drie en zeven boven zaten, werd zij op een barkruk geplaatst. Ze moest verantwoording afleggen, omdat ze geld zou hebben gestolen. Het ging om geld van Joël H., beter bekend als rapper JoeyAK.

H. zou de vrouw met een pistool op het hoofd hebben geslagen en kokend water in haar nek hebben gegoten om erachter te komen waar zijn geld was.

Volgens H. is dat onzin. "Ik heb haar nooit met een vinger aangeraakt", vertelde hij aan de rechtbank. Bovendien is het geld waarover wordt gesproken niet van hem. "Het lijkt allemaal zo, maar mensen praten over dingen die ze van anderen hebben gehoord."

De 23-jarige rapper ontkent niet op 31 december 2019 in de woning in Almere te zijn geweest. Hij zegt er slechts te zijn geweest om kleren op te halen. "Er zijn dingen besproken", maar van dreiging was volgens hem geen sprake.

De vrouw werd op 1 januari in de avond door de politie bevrijd.

OM vermoedt dat verhalen zijn afgestemd

Het viel het Openbaar Ministerie (OM) op dat de verdachten schijnbaar van elkaar wisten wat ze gingen verklaren. Een van de officieren vroeg of van tevoren over de verklaringen was overlegd, vanwege opmerkingen als: "Daar gaat (...) straks wat over zeggen." Dit werd echter resoluut ontkend.

Dinsdag zal het OM zijn requisitoir houden en de strafeis uitspreken. Ook de verdediging komt dan aan het woord.