Pascal P. uit het Zeeuwse Aardenburg heeft nauw samengewerkt met Tanja D. bij het misbruiken van haar kinderen, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag betoogd. Niet alleen liet D. haar vriend P. jarenlang zijn gang gaan wat betreft de verkrachtingen, ook hielp ze volgens de officier van justitie actief mee met het drogeren van haar kinderen.

Maandag wordt in de Middelburgse rechtbank de strafeis tegen P. uitgesproken. Hij wordt vervolgd voor het tien jaar lang misbruiken van de twee meisjes, van wie een inmiddels jongvolwassen is en de ander de tienerleeftijd heeft bereikt.

Uit de sms-berichten tussen D. en haar vriend komt een beeld naar voren van een vrouw die bang is om verlaten te worden. Ze weet volgens het OM van het misbruik. "Zo'n unieke relatie zul je niet snel meer vinden", stuurde ze naar hem. En: "Je hebt elke dag een moeder en twee dochters om te kunnen doen. Je hebt wel geluk!"

D. bedelt in de berichten om aandacht. Zo is ze bijvoorbeeld gepikeerd, omdat ze vindt dat haar vriend meer seks met haar moet hebben dan met haar dochters. "Ik zou het niet toelaten als ik niet van je zou houden." Bij het versturen van dat bericht is het misbruik al jaren aan de gang en is haar oudste kind slechts dertien jaar.

Het OM beschrijft dat de kinderen voorafgaand aan het misbruik gedrogeerd zijn. Zo werd bijvoorbeeld GHB of slaapmiddelen in de "energy" gestopt. "Want dat drinkt ze wel", zo sms'te D. naar haar vriend.

Dochter: Door honderden mannen misbruikt

Volgens de vrijdag voorgelezen verklaring van het oudste kind moest ze bijna dagelijks seks met P. hebben en werd ze vanaf haar zestiende onder zijn regie door honderden mannen misbruikt. Dit zou zijn gebeurd op parkeerplaatsen en in parenclubs waar hij haar naartoe bracht. Daar moest ze soms met meerdere mannen tegelijk seks hebben. Vaak was ze dan gedrogeerd.

Deskundigen hebben bevonden dat het recidiverisico bij P. groot is en adviseren tbs met dwangverpleging. Diverse stoornissen, waaronder pedofilie en hyperseksualiteit, zijn bij hem vastgesteld. In 2004 kreeg P. vanwege twee zedenmisdrijven een tweejarige tbs-behandeling met voorwaarden opgelegd.

D. wordt ook vervolgd, maar zou ernstig ziek zijn. Vrijdag werd ze onwel en moest ze tijdens de zitting naar het ziekenhuis vervoerd worden. Over haar psyche is nog niks gemeld.

Later op de dag horen we meer over het verloop van de zaak tegen D.