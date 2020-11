Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de Zeeuw Pascal P. voor het tien jaar lang misbruiken van de twee dochters van zijn vriendin. Ook zou hij het oudste kind hebben laten misbruiken door mogelijk honderden anderen.

"Hij zou de steunfiguur in hun leven moeten zijn", zo zei de officier van justitie. "Maar hij liet zijn eigen lustgevoelens voorgaan."

Het misbruik van de meisjes begon op jonge leeftijd. Een van hen was slechts acht jaar oud. Volgens de vrijdag voorgelezen verklaring van het oudste kind moest ze bijna dagelijks seks hebben met P. en werd ze vanaf haar zestiende onder zijn regie door honderden mannen misbruikt.

Dit zou zijn gebeurd op parkeerplaatsen en in parenclubs waar hij haar naartoe bracht. Het OM zegt dat het erop lijkt dat P. hier geen geld voor heeft gevraagd, maar dat evengoed sprake is van mensenhandel en seksuele uitbuiting.

Man werkte samen met moeder van meisjes

De officier van justitie zette in het requisitoir uiteen hoe nauw de man samenwerkte met de moeder van de meisjes. De twee bespraken uitgebreid hoe ze de kinderen moesten drogeren.

Zo suggereert moeder Tanja D. in een sms-bericht dat ze de middelen - D. en P. drogeerden de kinderen met slaappillen en GHB - wel in de "energy konden stoppen". "Dat drinkt ze wel", aldus D.

Zeker twee vriendinnetjes van de kinderen zijn ook slachtoffer van misbruik geworden. Een van hen zou vanaf dertienjarige leeftijd meerdere keren per week door P. zijn misbruikt. Deskundigen hebben onder meer de stoornissen pedofilie en hyperseksualiteit bij hem vastgesteld. Hij is in 2004 veroordeeld voor een zedendelict met kinderen.

De dochters zijn inmiddels een jongvolwassene en een tiener. De honderden mannen met wie een van hen gedwongen seks had, zijn voor zover bekend niet geïdentificeerd in het onderzoek.

Moeder wilde niet dat P. haar zou verlaten

Uit de maandag voorgelezen sms-berichten komt het beeld naar voren dat D. niet wilde dat P. haar zou verlaten voor een andere vrouw. Zo hield ze hem voor dat hij geluk heeft met wat ze toelaat bij haar dochters. Ook dacht ze actief mee met het uitzoeken van nieuwe slachtoffers, zolang het maar geen volwassen vrouwen waren.

Moeder D. wordt ook vervolgd, maar werd bij een eerdere zitting onwel. Ze zou ernstig ziek zijn. De rechtbank meldt op een later moment hoe haar zaak wordt voortgezet.