In navolging van het Openbaar Ministerie, politie en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarschuwt ook Reclassering Nederland voor de gevolgen van de zogenoemde 'pedojachten'. Deze acties, die erop gericht zijn om pedofielen te onthullen of te mishandelen, kunnen het risico op kindermisbruik juist verhogen. Daarvoor waarschuwt Maaike Blok van Reclassering Nederland bij de NOS.

De politie meldde vrijdag dat in de afgelopen maanden meer dan 250 incidenten waren waarbij burgers het heft in eigen hand hadden genomen. De vermeende pedofielen werden door mensen opgezocht. In sommige gevallen werden zij mishandeld, bedreigd of aan de publieke schandpaal genageld.

Reclassering Nederland probeert te voorkomen dat delinquenten opnieuw in de fout gaan. De stichting benadrukt dat het belangrijk is voor pedofielen om over hun geaardheid te blijven praten, zodat ze niet gaan handelen naar hun gevoelens.

Pedofielen die door mensen publiekelijk bekend worden verliezen vaak een deel van hun sociale contacten. Daardoor komen zij in een sociaal isolement en worden ze bang om over hun pedofiele geaardheid te praten. Driekwart van de pedofielen doet volgens Reclassering Nederland niets met zijn geaardheid.

"Iedereen vindt kindermisbruik afschuwelijk. Dat vinden ook de mensen met een pedofiele seksuele voorkeur. Alleen: zij hebben die gevoelens nu eenmaal. Waar het dan om moet gaan is hoe je voorkomt dat zij daar daadwerkelijk iets mee doen", aldus Blok bij de NOS.

'Stop de pedojachten'

De politie en het OM deden vrijdag een dringende oproep om te stoppen met de 'pedojachten'. "Burgers denken dat ze ons helpen, maar ze duwen ons eerder van de wal in de sloot", vertelt hoofd burgeropsporing Oscar Dros van de politie. De mensen die jacht maken op pedoseksuelen zouden agenten met veel extra werk opzadelen, wat ten koste zou gaan van het zoekwerk naar kindermisbruikers.

Minister Ferd Grapperhaus zei na de oproep van de politie dat het "absoluut niet de bedoeling is" dat burgers het heft in eigen handen nemen. "We leven niet in een cowboymaatschappij", aldus de minister.

Eind oktober vond in Arnhem een fatale mishandeling plaats van een 73-jarige man. Een groep jongeren zou hem hebben belaagd na een uit de hand gelopen confrontatie, stelt de advocaat van de verdachten. De politie houdt er rekening mee dat de man het slachtoffer is geworden van een 'pedojacht'.