Een agent heeft zondag gehoorschade opgelopen bij de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Maastricht, toen tegendemonstranten met vuurwerk gooiden. Op de KOZP-betoging kwamen ook enkele honderden tegendemonstranten af. De politie hield vijf personen aan. Drie van hen worden verdacht van poging tot zware mishandeling, meldt een woordvoerder van de politie.

De agent heeft zich laten behandelen in het ziekenhuis. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit na het uitlezen van camerabeelden.

De KOZP-demonstratie zou om 14.00 uur beginnen op het Vrijthof, maar werd op het laatste moment verplaatst naar het Mosae Forum nadat tegendemonstranten waren opgedoken. Toch bleef een handjevol KOZP-betogers op het Vrijthof. Uiteindelijk kwamen er enkele honderden tegendemonstranten en moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen om de actievoerders van KOZP te beschermen. De politie begeleidde de KOZP-betogers uiteindelijk naar een geheime locatie.

Volgens burgemeester Annemarie Penn-te Strake kregen politie, gemeente en justitie in de loop van zaterdag signalen dat er een grote groep tegendemonstranten zou komen. Daarop werd de inzet van de politie zondag opgeschaald. De ME moest herhaaldelijk ingrijpen, onder meer met honden en paarden.

De ME vormde een cordon rond de actievoerders van KOZP om ze tegen de tegendemonstranten te beschermen. De tegendemonstranten gooiden vuurwerk en stenen naar de politie. De rellen namen pas in omvang af nadat KOZP uit het stadscentrum was weggevoerd en het begon te regenen.

49 Politie grijpt in bij KOZP-protest dat honderden tegenbetogers trekt

'Betreurenswaardig dat politie moest ingrijpen'

Penn-te Strake zei na afloop het betreurenswaardig te vinden dat de politie heeft moeten ingrijpen. "Demonstreren is een grondrecht, een demonstratie kan daarom niet zomaar verboden worden. Het is onze plicht dat grondrecht te beschermen, ook in deze coronatijd, want demonstraties vallen onder de uitzonderingen. Dat mensen die demonstratie hebben willen verstoren, is niet goed te praten."

Een KOZP-woordvoerder meldde eerder op de dag aan NU.nl dat rond 17.00 uur alle demonstranten Maastricht hadden verlaten.

In Breda hadden zaterdag zo'n vijftig aanhangers van KOZP korte tijd gedemonstreerd. Ook toen was er een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van Zwarte Piet. Die demonstratie verliep vreedzaam.