Het Openbaar Ministerie zal vanaf maandag automobilisten die achter het stuur de telefoon gebruiken, opsporen met slimme camera's. Deze fotograferen de automobilisten en sturen de beelden naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), waar wordt vastgesteld of er inderdaad sprake is van een overtreding.

De foto's worden gemaakt met camera's die boven de weg hangen, met de lens schuin naar beneden gericht. Het gezicht van de automobilist wordt niet gefotografeerd, alleen de handen en het kenteken van de betreffende auto. De foto's zijn volgens het OM duidelijk genoeg om een conclusie te kunnen trekken.

De camerasystemen zijn makkelijk te verplaatsen. "Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding", aldus het OM.

Wanneer iemand een boete van 240 euro op de mat krijgt, kan er beroep worden aangetekend. Ook mag de automobilist in kwestie de betreffende foto's opvragen.

Voorheen werden mensen die de telefoon tijdens het rijden gebruikten door de politie aan de kant gezet. Dat vraagt echter veel tijd van agenten en daarvoor moeten de camera's een oplossing zijn.

Nederland eerste Europese land met dergelijk systeem

Nederland is hiermee het eerste Europese land dat deze technologie gebruikt. In Australië is dat wel al enige tijd het geval en volgens het OM met succes. De camera's zouden dag en nacht, en in alle weersomstandigheden moeten werken.

Het systeem is al in Nederland getest, waarbij vierhonderd automobilisten werden betrapt met een telefoon in de hand. 24 uur lang werd er boven een niet-autosnelweg gemeten en 6 uur lang boven een snelweg.