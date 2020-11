De ongeveer honderd demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) hebben zondag tegen 17.00 uur Maastricht verlaten na een onrustige demonstratiedag. De betogers waren onder politiebegeleiding gebracht naar een geheime locatie, meldt een woordvoerder van de actiegroep aan NU.nl. Honderden tegendemonstranten waren eerder op dag afgekomen op een actie van KOZP. Daarbij moest de Mobiele Eenheid (ME) charges uitvoeren.

De demonstratie zou om 14.00 beginnen op het Vrijthof, maar werd op het laatste moment verplaatst naar het Mosae Forum nadat tegendemonstranten waren opgedoken. Toch bleef een handjevol KOZP-betogers op het Vrijthof.

Volgens de KOZP-woordvoerder was demonstreren op die tweede locatie onmogelijk. "Die plek lag bijna naast het Vrijthof. Er was heel veel dreiging en veel geweld. Mensen gooiden met dingen en er werd geschreeuwd. We hebben daarom vroegtijdig onze actie afgebroken."

Op de eerder geplande KOZP-demonstratie op het Vrijthof kwamen naar schatting enkele honderden tegendemonstranten af, onder wie supporters van voetbalclub MVV Maastricht. De ME moest met paarden en honden de tegendemonstranten op afstand houden. De politie werd hierbij bekogeld met vuurwerk.

De demonstranten van KOZP zijn uiteindelijk onder politiebegeleiding naar een geheime plek gebracht. Volgens de KOZP-woordvoerder hebben ze daar "zeker anderhalf uur" gezeten, voordat het veilig genoeg was om Maastricht te verlaten. Rond 17.00 uur waren alle betogers vertrokken uit de Limburgse stad.

In Breda hadden zaterdag zo'n vijftig aanhangers van KOZP korte tijd gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Ook toen was er een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van Zwarte Piet. Die demonstratie verliep vreedzaam.