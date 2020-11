Een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op het Vrijthof in Maastricht is op het laatste moment van locatie veranderd. Een handjevol demonstranten dat toch naar het plein was gegaan, is belaagd door honderden tegendemonstranten die zich voor aanvang daar al hadden verzameld. De Mobiele Eenheid (ME) greep in.

De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen. De locatie van de demonstratie is verplaatst van het Vrijthof naar het Mosae Forum, laat de actiegroep weten.

"Terwijl de demo van KOZP netjes is aangemeld, wordt wederom de vrijheid van de organisatie en de demonstranten onterecht ingeperkt. Naar aanleiding van een grote groep hooligans die nu aanwezig is op het Vrijthof, worden de stemmen van de KOZP demonstranten beperkt en ondermijnd", schrijft de actiegroep.

Het is nog onduidelijk wat KOZP precies bedoelt met het 'inperken van vrijheid'.

Op nog onbevestigde beelden op Twitter is te zien dat een menigte mensen één kant op rent (vermoedelijk naar de KOZP-demonstranten, maar dat is niet zichtbaar) en 'Zwarte Piet, Zwarte Piet' scandeert.

In Breda hadden zaterdag zo'n vijftig aanhangers van Kick Out Zwarte Piet korte tijd gedemonstreerd tegen Zwarte Piet. Er was ook toen een tegendemonstratie van ongeveer dertig aanhangers van Zwarte Piet. Die demonstratie verliep vreedzaam.