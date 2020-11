Een man is zaterdagavond in het Zeeuwse Goes zodanig mishandeld door een groep jongeren dat hij overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Volgens de politie blijkt uit de eerste getuigenverklaringen dat de mishandeling mogelijk het gevolg is van 'pedojagen'.

De politie werd rond 20.20 uur gealarmeerd over de mishandeling op de Europalaan. Ter plekke werd de zwaargewonde man aangetroffen, hij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.

Getuigen hebben aan de politie verklaard dat tijdens de mishandeling het woord 'pedofiel' is gevallen. "Een van de jongens zou 'pedo' hebben geroepen", aldus een woordvoerder van de politie tegen NU.nl

Volgens de woordvoerder zou het gaan om een groep van acht tot tien jongeren die de man "toch wel flink" heeft toegetakeld. De man ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar was zaterdagavond wel aanspreekbaar.

Uit verder onderzoek moet blijken wat er precies vooraf is gegaan aan het incident. De politie is nog op zoek naar meer getuigen van de mishandeling.

Politie en OM roepen op tot staken 'pedojacht'

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben vrijdag de dringende oproep gedaan om deze zogenoemde 'pedojachten' te stoppen. Bij dergelijke 'pedojachten' gaan burgers zelf op zoek naar vermeende kindermisbruikers. Dat mondde de afgelopen maanden uit in meer dan 250 incidenten waarbij de vermeende kindermisbruikers werden mishandeld, bedreigd en aan een publieke schandpaal werden genageld.

Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) sprak zich uit over de jacht op vermeende kindermisbruikers. "Fout, helemaal verkeerd", zei hij daarover. Als iemand iets doet wat verboden is, "ga je ermee naar de politie".

Een 73-jarige man uit Arnhem overleed eind oktober nadat een groep jongeren hem belaagde. Dit zou het gevolg zijn geweest van een uit de hand gelopen confrontatie, zegt de advocaat van de jongeren. De politie houdt er rekening mee dat de 73-jarige man slachtoffer is geworden van een 'pedojacht'.