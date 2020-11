Het is zondag een warme dag met in de ochtend hier en daar zon. Zondagavond laat en in de nacht naar maandag zijn vooral in de zuidwestelijke kustprovincies flinke windstoten tot 90 kilometer per uur.

De dag begint in het hele land droog met vooral in het oosten van het land kans op zon. In de loop van de dag gaat het vanuit het westen flink regenen.

Het wordt tussen de 14 en 17 graden en er staat een sterke zuidenwind.

Maandag wisselen buien en zon elkaar af, maar is het met 12 graden wel weer een stuk frisser.

