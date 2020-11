Bij BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) in het Rotterdamse havengebied is in de nacht van zaterdag een lekkage ontstaan van het zeer gevaarlijke stof, meldt de veiligheidsregio. Twee medewerkers van het bedrijf raakten daarbij gewond, maar er zou geen gevaar zijn voor de directe omgeving.

Het zou gaan om een lekkage van fluorwaterstof. Tientallen brandweermannen hebben met waterschermen voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein verspreidt.

De lekkage ontstond zaterdag rond 23.45 uur aan de d'Arcyweg in het Rotterdamse havengebied Europoor. Twee medewerkers zijn bij de lekkage gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden vervoerd, de tweede is ter plekke behandeld.

Rond 3.30 was de lekkage onder controle en konden de brandweerlieden weer vertrekken. "Het bedrijf kan het nu verder zelf afhandelen", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er was er geen gevaar zijn voor de directe omgeving, aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van BP laat weten dat nog onduidelijk is hoe de lekkage is ontstaan. Volgens de woordvoerder is de ontsnapte stof waterstoffluoride. Die wordt gebruikt "voor het maken van benzine", aldus de BP-voorlichter. Volgens de veiligeheidsregio zijn fluorwaterstof en waterstoffluoride verschillende benamingen zijn voor dezelfde soort stof.

Fluorwaterstof heeft een zure geur, en is ook in kleine hoeveelheden gevaarlijk. Bij contact met de huid vreet de stof door tot op het bot, zonder dat onmiddellijk pijn wordt gevoeld.