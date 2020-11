In het Limburgse Ell is zaterdag iets voor 15.00 uur een temperatuur van 16,2 graden gemeten. Daarmee is sprake van een warmterecord in Nederland: nog nooit werd op 14 november een dergelijk hoge temperatuur waargenomen.

Het dorpje Ell brak het eigen record dat het in 2009 gevestigd had. Toen werd bij het lokale weerstation een temperatuur van 16 graden gemeten.

Meteoroloog Leon Saris meldt in gesprek met NU.nl dat een landelijk warmterecord niet ver uit de buurt was. Daarvoor moest het kwik tot boven de 14,8 graden stijgen in De Bilt, maar door toenemende bewolking bleef de temperatuur 0,1 graden te laag.

Overigens kan zondag opnieuw een warmterecord gezet worden. Meteorologen verwachten opnieuw temperaturen van 16 tot zelfs 17 graden, ver boven de gemiddelden van deze periode in het jaar. Ook woensdag kan het nog recordwarm worden, "daarna dalen de temperaturen richting meer normale waarden", aldus Saris.

Volgens Weerplaza is het "vrij uniek" dat driemaal in één maand warmterecords gebroken worden.