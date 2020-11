De meteorenzwermen Leoniden en Aurigiden scheren de komende dagen langs aarde. De piek van de Aurigiden is zondagavond en die van de Leoniden is dinsdagochtend. De Aurigiden zouden zondagavond soms goed zichtbaar kunnen zijn, maar de Leoniden zullen door bewolking lastiger te spotten zijn.

Wanneer de Aurigiden-zwerm piekt, schieten rotsblokken met ongeveer 34 kilometer per seconde voorbij. De piek is zondag om 21.00 uur, wat volgens Weerplaza gunstig is. "In de vroege avond klaart het net op boven ons land, dus liefhebbers kunnen tijdens die opklaringen even twee à drie uurtjes proberen enkele vallende sterren te zien."

De Aurigiden-zwerm is echter niet heel actief, dus op de 'beste' momenten zijn er ongeveer twintig tot dertig rotsblokken per uur te zien aan de westelijke hemel.

De Leoniden-zwerm piekt dinsdag om 8.00 uur 's ochtends en het beste kijkmoment is ongeveer tussen 4.00 uur en 6.00 uur. Er zijn dan 24 tot 35 vallende sterren per uur te zien in het zuidoosten. Bewolking kan echter roet in het eten gooien.

Maandagavond zijn er al vallende sterren te zien, maar is het afwisselend bewolkt en helder. "Gedurende de nacht krijgt bewolking echter de overhand", aldus Weerplaza. Mogelijk zijn er woensdag ook nog meteoren te zien. Dan klaart het weer ook een beetje op, maar "maar van perfecte omstandigheden zal waarschijnlijk geen sprake zijn".