Sinterklaas is zaterdag aangekomen in Nederland. De goedheiligman en zijn roetveegpieten meerden hun Pakjesboot 12 even na het middaguur aan bij de Dieuwertje Blokkade in nog onbekende plaats.

De kade is vernoemd naar presentatrice Dieuwertje Blok, die dit jaar voor het twintigste jaar op rij het Sinterklaasjournaal presenteert. De aankomst was te zien in een extra lange aflevering van het Sinterklaasjournaal op NPO3. Na aankomst gaat Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, waar hij verblijft tijdens zijn bezoek aan Nederland.

Vanwege het coronavirus mocht er dit jaar geen publiek aanwezig zijn bij de intocht van de goedheiligman en vond deze plaats op een geheime locatie.

Ook Sinterklaas werkt in verband met het coronavirus vanuit huis, en daarom mochten kleine groepen kinderen vanuit verschillende gemeenten, onder begeleiding van hun burgemeester, tekeningen langs brengen bij het Grotepietenhuis. Daarnaast brengen mensen uit de provincies lokale lekkernijen mee voor de sint en zijn pieten.

NTR wilde vooraf niets kwijt over exacte locatie

Over de plek waar de sint en zijn pieten aan zouden komen, werd afgelopen week volop gespeculeerd. In het Sinterklaasjournaal, dat maandag begon, koerste Pakjesboot 12 eerst af op het fictieve plaatsje Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk als burgemeester de scepter zwaaide.

Later lieten bijna alle burgemeesters in het land weten dat Sinterklaas welkom was in hun gemeente. Op meerdere plekken in het land werden opnames gemaakt voor het Sinterklaasjournaal. De NTR, die het programma maakt, wilde vooraf niets kwijt over de exacte locatie.

Presentator Jeroen Kramer van het Sinterklaasjournaal liet weten dat het programma vrijdagavond "op het nippertje" door Sinterklaas is ingelicht over de precieze locatie van aankomst. Waar dat precies was, heeft het Sinterklaasjournaal in het midden gelaten.