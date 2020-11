In de ochtend kan er hier en daar nog dikke mist ontstaan, maar in de loop van de zaterdag is er steeds meer ruimte voor de zon.

Ondanks de bewolkte ochtend blijft het de hele dag droog. Het wordt ongeveer 14 graden en er waait een matige zuidenwind.

Zondag wordt het iets warmer, maar is het een stuk natter. Meteorologen van Weerplaza vermoeden dat intensieve regenbuien en harde windstoten urenlang voor onstuimig weer gaan zorgen.

