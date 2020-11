Op de Provincialeweg N382 bij Coevorden heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een ernstige aanrijding met twee auto's plaatsgevonden. Daarbij is een man overleden, meldt de politie op Twitter.

Om 3.15 uur zijn de twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Hulpdiensten troffen een man zwaargewond in zijn auto aan, hij is later ter plekke overleden.

In de andere auto zaten twee vrouwen, hun auto vloog na de aanrijding in brand. De vrouwen worden nog onderzocht door ambulancepersoneel.

De autobrand is inmiddels geblust. Op de plek van de aanrijding wordt nog onderzoek uitgevoerd door verkeersspecialisten naar de precieze oorzaak van het ongeval.